البرلمان الكويتي: الأمير بخير وسيجري فحوصاته الطبية الأسبوع المقبل

طمأن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أهل الكويت، على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا أنه بخير وصحة وعافية.

وقال الغانم، في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" مساء اليوم: "تشرفت بتناول طعام الإفطار مع والدي سمو أمير البلاد، كما جرت العادة يوم الخميس، وأقول لأهل الكويت الطيبين، اللي لهجت ألسنتهم بالدعاء لسموه، تطمنوا، والدنا بخير وصحة وعافية".

وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن أمير الكويت سيجري الأسبوع المقبل فحوصاته الطبية الروتينية.

يشار الى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، توجه إلى الولايات المتحدة في 2 سبتمبر الماضي في زيارة خاصة، كان مقررا أن يعقبها التوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 سبتمبر الماضي؛ وذلك قبل أن يعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح في 8 سبتمبر الماضي، دخول أمير الكويت إلى احدى مستشفيات الولايات المتحدة، لاجراء فحوصات طبية، مشيرا حينها إلى أنه تقرر تأجيل لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن يتم تحديد موعد لاحق للقاء.

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي في 13 سبتمبر الماضي، مغادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المستشفى، بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبية، والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح وكانت مطمئنة، ثم دخل في فترة نقاهة، أعقبها عودته إلى الكويت في 16 أكتوبر الماضي.