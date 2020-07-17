رئيس "الحركة الوطنية": "السيسي" حرَّك المياه الراكدة في الحياة السياسية بعودة مجلس الشيوخ

أكد اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، أن الرئيس السيسى صاحب فضل كبير بتحريك المياه الراكدة فى الحياة السياسية والنيابية، معتقداً أن عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى بعد الإلغاء فى دستور 2014 خير دليل على ذلك.

ووصف «السيد»، فى حوار لـ«الوطن»، مهاجمى القائمة الوطنية بأنهم «أصحاب أهواء»، لافتاً إلى أن إقامة الدولة لانتخابات مجلس الشيوخ فى موعدها يعكس قوتها رغم التحديات الراهنة، ولعل أبرزها جائحة «كورونا»، وتعنت الجانب الإثيوبى فى أزمة سد النهضة، وأطماع المحتل التركى فى ليبيا.. وإلى نص الحوار:

كيف يستعد الحزب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ؟

- هناك تحركات تتم داخل الحزب على قدم وساق ليكون هناك وجود مشرف فى الانتخابات المقبلة، فنحن موجودون داخل القائمة الوطنية، وهى لا بد منها، والتحالف انتخابى وليس سياسياً، وبمجرد انتهاء الانتخابات سيعمل كل حزب وفقاً لأيديولوجيته فى مجلس الشيوخ، وفى نظرى هناك أهمية كبرى لتلك القائمة فى ظل الانتخابات المقبلة، وهو تأكيد قدرة الأحزاب على المشاركة الفعالة فى الماراثون السياسى والانتخابى.

أدعوهم لإظهار قوتهم على مقاعد "الفردى"

شهدت القائمة الوطنية هجوماً شديداً من قبَل البعض.. كيف ترى ذلك؟

- كل صاحب هوى سيهاجم القائمة؛ لأنه ليس بداخلها، وأدعو الجميع لإظهار قوتهم فى الشارع بانتخابات الفردى، فالجميع يسعى للدخول فى القائمة، وهناك 900 مقعد للمجلسين، و90 مليوناً يسعون لخوض الانتخابات، لذلك أدعو للمنافسة بالفردى، فليست النسبة بين الفردى والقائمة الثلث والثلثين، بل النسب متساوية؛ 100 شخص من القائمة و100 فردى، والساحة متاحة للجميع للمنافسة، وغير ذلك الهجوم يكون من أصحاب الأهواء.

التحالف "انتخابى" وليس "سياسياً" وسيكون نقلة نوعية فى الانتخابات

لماذا اختارت الأحزاب أن يكون التحالف انتخابياً وليس سياسياً؟

- التحالف الانتخابى سيكون نقلة نوعية فى الانتخابات، فالجميع حريص على إعلاء المصلحة الوطنية، لذا سيكون نقلة نوعية فى الأداء الحزبى الوطنى خلال الفترة المقبلة، ونموذجاً يحتذى به فى جميع الاستحقاقات الدستورية المقبلة، ولأن التحالف انتخابى، فكل حزب سيمارس رأيه السياسى تحت القبة، وفق رؤيته الخاصة وليس رؤية التحالف؛ وذلك لخلق كوادر حقيقية قادرة على أن تكون إضافة حقيقية للغرفة التشريعية الثانية والعمل الحزبى.

وكيف سيدعم الحزب مرشحى «الشيوخ»؟

- لا يوجد أى دعم مالى يتم تقديمه للمرشحين، بل باسم الحزب فقط، والوجود معه فى الدعاية الانتخابية التى تتم خلال الفترة المقبلة بالسوشيال ميديا ومواقع التواصل، والوجود بين المواطنين، مع مراعاة التباعد الاجتماعى، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية فى ظل وباء فيروس «كورونا».

عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى للحياة النيابية.. ماذا يعنى ذلك؟

- الرئيس السيسى صاحب فضل كبير فى تحريك المياه الراكدة فى الحياة السياسية والنيابية، وأعتقد أن عودة المجلس مرة أخرى، بعد الإلغاء فى دستور 2014، خير دليل على ذلك، وتعد بمثابة بوابة استقرار الحياة التشريعية، خاصة أن الحياة النيابية كانت تحتاجه خلال الفترة الماضية، فهو جزء رئيسى، خاصة فى الشق التشريعى، بإعداد مشروعات القوانين ودراستها وتحويلها لمجلس النواب لدراستها والتصديق عليها، وكان ذلك مهماً حتى لا تحدث عورات دستورية للقوانين، ولا توجد أى مشكلة فى عودة «الشيوخ»، بل فى نظرى أنه بوابة لاستقرار الحياة التشريعية.

من المحتمل أن يشهد مجلس الشيوخ تكتلاً برلمانياً مقبلاً كما فى مجلس النواب.. ما تعليقك؟

- ربما يحدث ذلك، وربما لا، لكننا فى النهاية لم نصل لانطلاق المجلس ولكل حادث حديث.

هل النظام الانتخابى ظالم للأحزاب السياسية؟

- بالعكس، نسير بشكل جيد وفى خطوات منتظمة، والنظام الانتخابى بهذا الشكل الذى نشهده اليوم هو أحسن مما حدث فى الماضى، وأى خلاف حول ذلك هو أمر غير منصف للدولة، بل أرى أن القائمة والفردى فى الانتخابات الحالية أمر منظم، ونحتاج لاستكمال المشوار على هذا السياق.

إجراء الانتخابات فى موعدها يعكس قوة الدولة فى عهد "السيسى" رغم تحديات "كورونا وسد النهضة وليبيا"

«كورونا» قد يكون عائقاً أمام المشهد الانتخابى.. كيف ترى ذلك؟

- لا أعتقد ذلك، ولدىّ قناعة بأن المصريين سيخرجون للمشاركة الانتخابية وتحقيق العرس الديمقراطى الذى سيشهده العالم كله ويتعلم منه، والمصريون يثبتون للعالم كل يوم مدى إدراكهم للمشاركة السياسية الفعالة، ولديهم قناعة بألا يعود المشهد الانتخابى للوراء، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتباعد خلال الانتخابات، ومشهد الطابور سيكون دليلاً على ذلك، والدولة مصرّة على إجراء انتخابات مجلس الشيوخ فى موعدها، ما يعكس قوتها رغم التحديات الراهنة، ولعل أبرزها جائحة «كورونا»، وتعنت الجانب الإثيوبى فى أزمة سد النهضة، وأطماع المحتل التركى فى ليبيا.

ما أبرز الملفات المهمة أمام مجلس الشيوخ المقبل؟

- أعتقد أن أول الملفات التى سيناقشها فور انعقاده هو دراسة جميع المعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة ومشروعات القوانين أو المشروعات المكملة للدستور، المحالة من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، كما أنه سيضع على رأس أولوياته دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بدعم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته، وهو اختصاص مهم للمجلس؛ لأنه يتعلق بدعم الحريات والدفاع عن حقوق الإنسان، أما أولى المهام الإجرائية فستكون انتخاب الرئيس والوكيلين للمجلس، على أن يؤدى الأعضاء اليمين الدستورية أمام المجلس نفسه، ويرأسه فى هذه الجلسة الأكبر سناً، فالقانون الخاص بمجلس الشيوخ ينص على الإعمال باللائحة الداخلية للبرلمان لحين إعداد اللائحة الخاصة به، إذ إنه لا بد من تشكيل لجنة للمراجعة بعد الانتهاء من إعدادها حتى لا يكون هناك تداخل فى النسيج التشريعى.

نسب الحزب فى القائمة

لا أعلم نسب الحزب فى القائمة الوطنية، ولا يشغلنى نسبتى فيها، سواء حصلت على مقعد واحد أو حصلت على أكثر من ذلك، وأعمل على الوجود فى انتخابات الفردى، فالحزب تلقى العديد من طلبات الرغبة للترشح على الفردى باسمه، وهناك لجنة مشكَّلة داخل الحزب لفحص تلك الطلبات، حيث نختار الأنسب والأفضل، ليكونوا واجهة مشرفة للحزب فى الانتخابات، وسيكون لدينا 20 مرشحاً على الفردى.