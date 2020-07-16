بعد تأييد القبائل للجهود المصرية.. كيف سيكون المشهد السياسي في ليبيا؟

جهود عديدة بذلتها مصر في سبيل حل الأزمة الليبية، نتيجة للجهود المصرية الطيبة، حضر مشائخ وأعيان القبائل الليبية إلى مصر للمشاركة في مؤتمر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورحبوا بالجهود المصرية في الأزمة الليبية.

قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وقبائل ليبيا محمد المصباحي، إن الوفد جاء إلى مصر للتأكيد على بيان مجلس النواب الليبي بطلب دعم الجيش المصري وتدخله لطرد المحتل التركي، وأن الوفد الذي وصل إلى مصر يمثل كل الشعب الليبي في الشرق، وفي الغرب الذي يخضع لسيطرة حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وكذلك في الجنوب والشمال والمهاجرين.

الدكتور عبدالستار حتيتة، خبير الشؤون الليبية، قال إن زيارة القبائل الليبية وطلب التأيد المصري يساعد في تقوية موقف البرلمان والجيش الوطني الليبي، موضحا أن ذلك تأكيدا على الدور المصري وجهوده في ليبيا.

وأضاف حتيتة لـ"الوطن"، أن القبائل الليبية جاءت من كل مناطق في ليبيا، للتأكيد على الدور المصري، مشيرا إلى أنه ذلك التأيد يعد رسالة قوية للداخل الليبي والخارج برغبة ليبيا في إعلان القاهرة، والاستعانة بالجيش المصري للتصدي المرتزقة في ليبيا.

وتابع خبير الشؤون الليبية، أن هذه ليست المرة الأولى التي ترحب فيها القبائل أو البرلمان الليبي الجهود المصرية في ليبيا، وبحث الدولة المصرية سبل الاستقرار فيها بالطرق السلمية، مضيفا أن الوضع في ليبيا خلال الفترة الحالية أخطر من السابق.

وأكد أنه في حل الأزمة الليبية تتبع مصر كافة خيارات السلام، بناء على النقاش الجاد الذي يخدم مصلحة الشعب الليبي، حيث فضلت خيار السلم على الحلول العسكرية.

بينما قال ضياء نوح الباحث في شؤون الشرق الأوسط، إن طلب المشائخ الليبية المساعدة في حل الأزمة الليبية، يعني توافر الشرعية الدولية للجهود المصرية.

وأضاف نوح لـ"الوطن"، أن مصر عملت منذ سنوات على حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية، مشيرا إلى زيارة القبائل الليبية يعني تقديرهم للدور المصري، وأن الفترة القادمة ستشهد دورا مصريا أكبر في حل الأزمة الليبية.