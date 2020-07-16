كاتب ليبي: شقيقي وزير في حكومة الوفاق.. والأوطان ليست جيوبا ومصالح

قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الليبي، عبدالحكيم معتوق، إن ما تقوم به مصر في ليبيا ليس تدخلا، بينما ما يحدث من تركيا هو تدخل صريح.

وأضاف "معتوق"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن بيان حكومة الوفاق في أعقاب كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن كونه تدخلا صريحا في الشؤون الليبية وهو بيان خاطئ تماما، موضحا أن الرئيس السيسي عندما بحث عن حل في ليبيا بحث عنه في الجذور الليبية ولم يبحث عن القشور التي بحثت عنها تركيا عبر ميليشياتها المسلحة والجماعات التكفيرية والخارجة عن القانون.

وأكد أن شيوخ القبائل كانوا مرتاحين خلال لقائهم بالرئيس عبدالفتاح السيسي حيث أن ما تقوم به مصر والإمارات والسعودية لا يعد تدخلا ولكنه تطبيق صريح لمقررات جامعة الدول العربية وذلك لمواجهة المشروع الصفوي والعثماني، مشيرا إلى أن هناك مناكفة غير منطقية حيث يصر جانب حكومة الوفاق على الصراع في ليبيا هناك: "أنا شقيقي وزير في حكومة الوفاق، ولكننا خطين متوازيين لا يلقتيان، والأوطان ليست جيوب ومصالح ولكنها معان سامية".