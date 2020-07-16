أحد مشايخ قبيلة العبيدات: يجب العمل مع مصر للقضاء على الميليشيات

قال الشيخ فتحي المريم، أحد مشايخ قبيلة العبيدات، إنه يجب العمل مع مصر للقضاء على الميليشيات المسلحة في ليبيا، والمدعومة من تركيا وقطر.

وأضاف، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه ومن الممكن أن تحصل معارك بين مصر وتركيا على الأراضي الليبية، وذلك نظرا للاستعدادات التركية في ليبيا من أسلحة وجنود، موضحا أن تركيا تقوم بحشد قواتها على خط سرت مع الاستعانة بالجماعات الإرهابية المتطرفة وبعض الأفراد المطلوبين دوليا، برغم التهديد الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر.

وأكد أن الشعب الليبي سيقف وراء القوات المسلحة المصرية، وعلى أتم الاستعداد لأي مستجدات على الأراضي الليبية.