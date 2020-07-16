"الرئاسة": أي وسيلة تحافظ على الأمن القومي المصري والليبي تُعد مفعلة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كرر جملته، اليوم، والتي ألقاها في وقت سابق خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية، والتي قال فيها بوضوح "يخطئ من يظن أن الصبر تردد أو شيء آخر أو ضعف"، موضحًا أن الصبر من سمات الدول الكبيرة الرشيدة من أجل استبيان الموقف وإعطاء فرصة كبيرة للسلام والمفاوضات.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، أنه إذا كان هناك ما يستدعى الحفاظ على الأمن القومي الليبي أو المصري في العمق الغربي في الاتجاه الغربي، فأي وسيلة تحافظ على ذلك فهي وسيلة مفعلة بكل تأكيد، لأن هناك غاية كبرى في أي دولة في العالم وهي الحفاظ على وحدة أراضيها والحفاظ على مصلحة شعبها، وأمنها واستقلالها واستمراريتها.

وتابع: "أي دولة في العالم لها أذرع كثيرة ومتنوعة لتحقيق هذا الهدف، سواء أذرع دبلوماسية أو قوى ناعمة أو أذرع ثقافية، كل ده انعكس اليوم بشكل واضح ولكنه عميق جدا في كلمات السيد الرئيس".