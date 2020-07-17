أستاذ أقتصاد يوضح الفائدة البيئية لتحويل السيارات للعمل بالغاز

قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ اقتصاديات البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، إن الغاز الطبيعي له العديد من الفوائد منها الفوائد البيئية، له مقارنة مع البنزين.

وأضاف "كامل"، لـ "الوطن"، أنه عندما يحترق الغاز الطبيعي المضغوط "CNG" يعتبر الأنظف عند مقارنته بالبنزين والديزل التقليدي، حيث يقلل انبعاثات أول أكسيد الكربون بنسبة 80% تقريبًا ، ويتم إنتاج 44 بالمائة أقل من الهيدروكربونات مقارنة بالمركبات التي تعمل بالبنزين. لا يزال الغاز الطبيعي يساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، ولكن يتم تقليلها بشكل كبير.

فائدة أخرى أوضحها أستاذ الاقتصاد، وهي أنه في حالة التسرب، لا يشكل الغاز الطبيعي المضغوط أي خطر لتلوث المياه الجوفية لأن الوقود غير سام، موضحا أن سيارات "CNG"، أيضًا تعمل بهدوء أكثر من مركبات البنزين والديزل، ما يؤدي إلى تقليل الضوضاء.

ولفت إلى أن هناك العديد من الفوائد الاخري منها: