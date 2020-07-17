أستاذ أقتصاد يوضح الفائدة البيئية لتحويل السيارات للعمل بالغاز
يقلل انبعاثات أول أكسيد الكربون بنسبة 80%
كتب:
مارينا رؤوف
12:41 ص | الجمعة 17 يوليو 2020
قال الدكتور سعيد كامل، أستاذ اقتصاديات البترول والغاز بكلية الهندسة جامعة السويس، إن الغاز الطبيعي له العديد من الفوائد منها الفوائد البيئية، له مقارنة مع البنزين.
وأضاف "كامل"، لـ "الوطن"، أنه عندما يحترق الغاز الطبيعي المضغوط "CNG" يعتبر الأنظف عند مقارنته بالبنزين والديزل التقليدي، حيث يقلل انبعاثات أول أكسيد الكربون بنسبة 80% تقريبًا ، ويتم إنتاج 44 بالمائة أقل من الهيدروكربونات مقارنة بالمركبات التي تعمل بالبنزين. لا يزال الغاز الطبيعي يساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، ولكن يتم تقليلها بشكل كبير.
فائدة أخرى أوضحها أستاذ الاقتصاد، وهي أنه في حالة التسرب، لا يشكل الغاز الطبيعي المضغوط أي خطر لتلوث المياه الجوفية لأن الوقود غير سام، موضحا أن سيارات "CNG"، أيضًا تعمل بهدوء أكثر من مركبات البنزين والديزل، ما يؤدي إلى تقليل الضوضاء.
ولفت إلى أن هناك العديد من الفوائد الاخري منها:
- الغاز الطبيعي هو أنظف وقود أحفوري وعالي الكفاءة من الطاقة.
- إن التركيب الكيميائي البسيط للغاز الطبيعي يفسح المجال لعدد أقل من الشوائب ويؤدي بشكل عام إلى تقليل التلوث.
- ينتج عن استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من النفط أو الفحم مواد كيميائية أقل تساهم في غازات الدفيئة والأمطار الحمضية والضباب الدخاني وأشكال التلوث الضارة الأخرى.
- يعزز الغاز الطبيعي استخدام مصادر الطاقة النظيفة الأخرى. يتم استخدامه كمادة خام في السيارات خفيفة الوزن، وشفرات طاقة الرياح، والألواح الشمسية، والمواد الموفرة للطاقة.
- يتم تسليم ما يقرب من 90% من الغاز الطبيعي المنتج للعملاء كطاقة مفيدة. وبالمقارنة ، فإن 30% فقط من الطاقة المحولة إلى الكهرباء تصل إلى المستهلكين.