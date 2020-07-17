الطب البيطري يطالب المواطنين باستشارة طبيب قبل شراء الأضحية

قال الدكتور شرف فيصل، عضو مجلس النقابة النقابة العامة للطب البيطري، إن الأضحية يجب أن يكون لها اشتراطات، منها أن تكون صحيحة ظاهريا ولا تظهر عليها أي علامات مرضية.

وأضاف "فيصل"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن هناك مايقرب من 70 ألف طبيب بيطري في مصر، ويجب على المضحين استشارة الطبيب البيطري قبل شراء الأضحية، موضحا أنه لابد من الكشف الظاهري على الأضحية قبل شرائها عن طريق طبيب بيطري ويجب أن تكون خالية من الأمراض.

وأكد الطبيب البيطري أنه يجب على الجميع اتخاذ التدابير الاحترازية أثناء شراء الأضحية، وكذا وقت الذبح وعند طهي الطعام، تجنبا للعدوى، موضحا أنه من الممكن أن يكون باللحم بعض من فيروس كورونا.