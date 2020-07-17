أبو اليسر عن حكم حبس رمضان: ربنا مبيعملش حاجة وحشة.. وإن شاء الله تكمل

أعرب الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، عن سعادته البالغة بحكم محكمة الدقي الجزئية، بحبس الممثل محمد رمضان محمود حجازي، سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سبه وقذفه، قائلًا: "الحمد لله على كل شيء، بشكر القضاء المصري جدًا جدًا اللي لا يشك أي مخلوق في قيمته ونزاهته وفي قاماته الجميلة".

وأضاف "أبو اليسر"، خلال مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله على الحكم اللي صدر، بشكر جميع الناس اللي من أقصى شمال مصر وجنوبها وشرقها وغربها وناس من أسوان ومرسى مطروح ومن شرم الشيخ والإسماعيلية ناس متعاطفين وتفهمت للموضوع وبشكر الصحافة والإعلام".

وتابع: "منتظر باقي أحكام القضاء، أول حاجة الحكم بتاع النهاردة، إن شاء الله الموضوع يكمل للآخر، الحمد لله، الحمد لله اللي عمره ما بيعمل حاجة وحشة ".