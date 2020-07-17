مصرع شخصين بعد اصطدام سيارة بعمود إنارة في سوهاج

لقى شخصان مصرعهما، نتيجة اصطدام سيارة بعمود إنارة، عقب انفجار أحد إطارات السيارة على الطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز أخميم بسوهاج.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد ورود بلاغ باصطدام سيارة بعامود إنارة أدى لسقوط متوفيين اثنين بالطريق الزراعي الشرقي بدائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي سوهاج قيادة "صفوت. ك. ع" 35 عاما، عامل، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الأطار الأمامي الأيمن، ما أدي لاصطدام السيارة بأحد أعمدة الإنارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة ومرافقه "السيد. م. ف" 30 عاما، عامل ويقيم دائرة مركز الشرقية.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، ورفع آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.