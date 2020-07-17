تعافي 24 مريضا بكورونا في مستشفى الفشن ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم، تعافي 24 مصابا بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى الفشن المركزي وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، خلال تصريحات، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا، لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا مواصلة الجهود التي تبذلها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.