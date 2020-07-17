مهرجان لوميير السينمائي يعلن تكريم الشقيقين "جان" و"لوك" دادرين

أعلن مهرجان لوميير السينمائي، تكريم كل من الثنائي السينمائي البلجيكي، جان بيار داردين، وأخيه "لوك"، بتسليمهما جائزة لوميير الفخرية هذا العام، بحسب موقع Variety.

ومهرجان لوميير السينمائي يقام كل خريف في ليون، فرنسا. وسيستمر مهرجان لوميير في الفترة من 10 إلى 18 أكتوبر، وهو أحد أكبر احتفالات الأفلام الكلاسيكية في العالم، حيث بلغ عدد جمهوره 250 ألفًا العام الماضي.

تم تسمية المهرجان تكريما للأخوان "لوميير"، وهما من أوائل صناع الأفلام في ليون عام 1895، وينظمه معهد لوميير منذ عام 2009.

يذكر أنه أعلنت بعض المهرجانات الفنية عن بعض من برامجها، سواء إن كانت أون لاين أو بشكل حي.

وأعلن أمس مهرجان تورونتو السينمائي الدولي TIFF، عن تكريم الممثلة كيت وينسلت بجائزة Tribute في الدورة التي تحمل رقم 45، والتي ستقام من يوم من 10 إلى 20 سبتمبر.. أون لاين.

كما كشف مهرجان كان السينمائي عن تشكيلة الإصدار السابع عشر من كلاسيكيات كان، وهي مجموعة مخصصة لأفلام التراث والأفلام الوثائقية التي تشكل جزءًا من الاختيار الرسمي لكان السينمائي. وتضم قائمة هذا العام 25 فيلما روائيا و7 أفلام وثائقية.

كما تقرر إقامة مهرجان شانغهاى السينمائى الدولى فى الفترة من 25 يوليو إلى 2 أغسطس.. ولكن بدون أجانب

كما حدد مهرجان شنغهاي الدولي للتلفزيون مواعيده، ومن المقرر أن تستمر فعالياته من 3 إلى 7 أغسطس.