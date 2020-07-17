إزالة 44 تعديا على أملاك الدولة في الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إزالة 44 حالة تعد بالبناء بمساحة 1817 متر أمس خلال الموجة 16 من إزالة التعديات على أملاك الدولة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ملف التعديات على أراضي الدولة ضمن الموجة 16 لإزالة التعديات.

وقال المحافظ، في بيان له، إن الأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها تتبع لولاية الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، ولقطاعات الموارد المائية والرى والسكة الحديد والأوقاف والإصلاح الزراعي والطرق.

وأضاف أن إجمالى ما تم إزالتة حتى اليوم يبلغ 264 حالة تعد على اراضي أملاك الدولة منذ بدء أعمال الموجة يوم الأربعاء الماضي 8 يوليو الجاري، وتشمل 222 حالة تعد بالمباني بمساحة 18382، و42 حالة تعد بالزراعة بمساحة 3 أفدنة و20 سهما.