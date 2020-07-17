ضبط المتهمين بمهاجمة قوة شرطة في الدقهلية بالرصاص

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالدقهلية مطلوب ضبطهما فى عدد من القضايا، قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوة أمنية وإصابة أحد أفرادها بدائرة مركز شرطة المطرية بمديرية أمن الدقهلية، حال مشاهدتهما لأفراد القوة مما أدى إلى إصابة أحدهم، وفرا هاربين.

تم تشكيل فريق البحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بالدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد هوية مرتكبى الواقعة اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية - مطلوب ضبطهما فى عدد من القضايا).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، بمواجهتهما اعترفا بالأحكام الصادرة ضدهما، وقرر أحدهما بقيامه بإطلاق عيار من فرد خرطوش تجاه القوة خشية ضبطه لكونه مطلوب التنفيذ عليه في إحدى القضايا، تم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.