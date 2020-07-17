تحويلات مرورية بالجيزة لإستكمال الأعمال الخاصة بكوبرى البرنسيسة الجديد

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامناً مع البدء فى إستكمال الأعمال الخاصة بتركيب عدد (4) كمرات خرسانية لكوبرى البرنسيسة الجديد الكائن أعلى تقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية..

والتى تستلزم غلق كلى لتقاطع طريق المنصورية مع شارع الرماية المؤدى إلى ميدان الرماية وطريق الفيوم، وذلك لمدة يومين إعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق 17/7/2020 حتى يوم السبت الموافق 18/7/2020 إبتداءً من الساعة 12 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً طوال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية. تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء تحويلات مرورية للقادم من طريق المنصورية من ( شارع الهرم - شارع الملك فيصل) يتم إستكمال السير بعد تقاطع شارع الرماية مع طريق المنصورية لمسافة ما يقرب من (200م)، ثم الدوران والعودة بطريق المنصورية عن طريق فتحة دوران تم إستحداثها، ثم إستكمال السير إلى شارع البرنسيسة ثم الإتجاه يميناً إتجاه طريق مصر إسكندرية الصحراوى، أو إستكمال السير بعد موقف سيارات السرفيس (المرج - السلام - المؤسسة) والدخول يميناً تجاه ميدان الرماية.

وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين