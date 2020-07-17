"جونز هوبكنز": ربع مليون إصابة بكورونا في العالم خلال يوم

في رقم قياسي جديد، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم خلال يوم الخميس إلى 249,8 ألف، ليتجاوز بذلك إجمالي الحالات 13 مليونا و800 ألف، حسب عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وأظهرت بيانات الجامعة أن حصيلة الوفيات بكورونا في العالم تجاوزت 590 ألف حالة، بينما تماثل 7 ملايين وأكثر من 718 ألف شخص للشفاء، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 3 ملايين و576 ألف حالة، فيما تجاوزت البرازيل عتبة المليونين إصابة مسجلة 2012,1 ألف حالة، والهند تخطت المليون مع 1003,8 ألف حالة.