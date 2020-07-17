"التجمع": المكتسبات الاجتماعية أولوياتنا في المنظومة التشريعية المقبلة

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الحزب يشارك في انتخابات مجلس الشيوخ بـ3 مرشحين بشكل نهائي في القائمة الانتخابية الموحدة التي تضم 11 حزبا آخرا، ونتمنى أن تخرج هذه الانتخابات بشكل يليق بمصر وتفرز مجلس يستطيع تأدية دوره الاستشاري على أكمل وجه.

وأضاف عبدالعال لـ"الوطن"، أن الحزب يركز خلال الفترة المقبلة على انتخابات مجلس النواب من خلال إعداد الكوادر وتأهيلها، وهدفنا هو أن تستطيع المنظومة التشريعية المقبلة إنجاز متطلبات المرحلة الانتقالية وتساعد على نقلة اقتصادية كبيرة.

وتابع أن الحزب يستهدف من خلال برنامجه الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين، سواء في التعليم أو الصحة أو السكن، بجانب الحفاظ على دور الدولة في الاقتصاد وتقوية مؤسساتها وتطويرها والتصدي للفساد ومحاصرته.