ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية 

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بتردد شخصان على دائرة القسم مستقلان سيارة نقل أفراد "مينى باص" مدون على جانبيها إسم جهة حكومية، وعرضها للبيع بثمن بخس لا يناسب قيمته الحقيقية.

بالإنتقال والفحص تبين أن المذكورين (عامل بمكتب رحلات، وسائق ، "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما السيارة المُشار إليها وبالكشف عليها تبين أنها تابعة لإحدى الجهات الحكومية، ومُبلغ بسرقتها من موظف بذات الجهة.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص إعترفا بتحصلهما على السيارة من (ثلاثة أشخاص "محددين" لإثنين منهمم معلومات جنائية) بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقرا بعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة.. وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم.

وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المتهمان أيدوها، واعترفوا بقيامهم بسرقة السيارة المضبوطة حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم المعادى، وبإستدعاء المبلغ تعرف على السيارة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.