استرداد 1147 فدانا من أملاك دولة في سمالوط

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط في شمال محافظة المنيا، اليوم الجمعة، استرداد 1147 فدانا، ضمن أعمال الموجة الـ 16 لاسترداد أراضي أملاك الدولة "حق الشعب".

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا كلف الوحدة المحلية بمتابعة أعمال تنفيذ الموجة الـ16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، بمركز سمالوط.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة.

وقال محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط، إنه جرى تنفيذ أعمال إزالة واسترداد 1147 فدانا بالعزيمة برئاسة المهندس أحمد جمال نائب رئيس المركز، وبحضور علي عبد اللطيف رئيس قرية العزيمة، وجرى فحص ومعاينه 43 حالة، كما جرى إزالة 3 حالات تعد بالبناء على مساحة 140 بقرية بني خالد بحضور أحمد عمران رئيس القرية.