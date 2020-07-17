التحفظ على 20 طن ملح مجهول المصدر في ميت سلسيل بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة مشتركة من جهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والبيئة والطب البيطري لضبط الأسعار والسلع الفاسدة، تحفظت خلالها على 20 طن ملح مجهول المصدر وأعدمت 25 كيلو زيت طعام.

انطلقت الحملة بتعليمات المهندس السيد أحمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، واستهدفت المرور على جميع محلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة وبعض المطاعم بميت سلسيل والقرى استعدادا لاستقبال موسم العيد الأضحى المبارك.

وشارك في الحملة كل من معتزة محمد إبراهيم مدير إدارة التموين، وأحمد مصطفى عامر جهاز حماية المستهلك، والدكتورة أسماء عرابي، مدير الإدارة البيطرية، وسيد عطية، مدير مكتب مراقبة الأغذية بالصحة.

وأسفرت الحملة عن اعدام جركن زيت مجهول المصدر سعة 25 كيلو جرام، والتحفظ على 20 طن ملح.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وتحويلها للنيابة العامة.