سائق "توك توك" يعترف بقتل زميله: "استلف 400 جنيه ورفض ردها"

مكث شاب ثلاثيني 3 ساعات متصلة، أمام جهات التحقيق خلال جلسة استكمال التحقيقات معه بتهمة قتل صديقه بعيار ناري من سلاح خرطوش، بسبب وجود خلافات مالية بينهما.

حاول المتهم تبرير جريمة القتل العمد، مدعيًا أن المجني عليه كان سببًا في استفزازه، قائلًا: "استلف مني 400 جنيه وضحك عليا وقالي ملكش عندي فلوس اخبط دماغك في الحيط".

وفي اعترافاته بتفاصيل الجريمة، قال "محمود. ي"، سائق توك توك، "اللي حصل يوم الحادث إني رحت لصاحبي وطلبت منه الفلوس رفض وقالي بص اعتبرها إتاوة، أنت مش واخد عليا شيك، وكان معاه مطواه وهددني بالقتل".

وأضاف "محمود"، أنه أخرج فرد خرطوش من طيات ملابسه وأطلق منه عيارا ناريًا على صديقه وبعدها تركه وهرب حتى ضبطته الشرطة، وبعدها جدد قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة بالعباسية، حبسه، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل صديقه.

وتلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من الأهالي بشارع عبدالله رفاعي، بمقتل شخص على يد سائق توك توك، وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو "ي. أ"، 19 عامًا، مصاب بطلق ناري في الرأس.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة سائق توك توك يدعى "محمود. ي"، حيث نشبت مشاجرة بينه وبين الضحية بسبب خلافهما على أولوية التحميل، قام على إثرها المتهم بقتل الضحية بطلق ناري في الرأس لوجود خلافات سابقة بينهما.