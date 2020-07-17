الأسبوع المقبل.. مناقشة مشروع تعديل قانون صندوق المشروعات التعليمية

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة، الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مشروع قانون بتعديل قانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

ويهدف مشروع القانون بحسب التقرير الذي أعدته لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى دعم ومساندة الخطة الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي للارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، والتي بدأ العمل بها فعليا، وذلك بتنظيم برامجها التي يتولى فيها الصندوق المسؤولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد.

وتشمل التعديلات زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكي تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية، والتي ظهرت آثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989، وحتى حينه دون مغالاة مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وذكر التقرير البرلماني أنه تم إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والذي يشمل المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية، والذي صدر بالقانون رقم 227 لسنة 1989 وقد كانت فلسفته دعم وتمويل المشروعات التعليمية والتي من ضمنها المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وأيضا تمويلها بغرض تجهيزها وصيانتها وترميمها، وذلك كله ضمن الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة في مجال التعليم للنهوض بالمشروعات التعليمية من حيث الدعم الوافي لتلك المشروعات بما فيها المراكز التعليمية ليشمل الدعم كل الاحتياجات للعملية التعليمية، وكذلك المراكز التعليمية وأعمال الدعم للنهوض والتوسع حتى يتوافق مع تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال الخطة العامة للدولة.

وأيضا تمثلت التعديلات في إضافة غرضين هامين للصندوق يستطيع من خلالها تنفيذ المهام المنوط بها في إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بالإضافة إلى إقامة المراكز الإنتاجية لتطوير قطاع التعليم الفني والتكنولوجي.