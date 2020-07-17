كسر بخط صرف "نزلة عبداللاه" ومحافظ أسيوط يوجه بسرعة الإصلاح

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بسرعة الانتهاء من إصلاح كسر خط طرد محطة صرف نزلة عبداللاه، والدفع بسيارات مياه نقية للمنطقة لتدبير احتياجات المواطنين من مياه الشرب.

وجرى تخفيف ضغوط المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، خلال الساعات المقبلة.

كان محافظ أسيوط تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد حدوث كسر مفاجئ بخط طرد 12 بوصة 300 مم زهر مرن الخاص، بمحطة صرف صحي نزلة عبداللاه بحي شرق.

وعلى الفور أصدر محافظ أسيوط تعليماته للمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بسرعة إصلاح الكسر والدفع بسيارات مياه نقية للمنطقة وسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح.

كما كلف المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، بمتابعة الأعمال لحين الانتهاء من الاصلاح.

وانتقل سكرتير مساعد المحافظة إلى مكان الكسر أمام موقف نزلة عبداللاه، وجرى توجيه فريق الإصلاح من المهندسين والفنيين المتخصصين وسيارات الشركة لإصلاح الكسر.