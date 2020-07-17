بالإنفو جراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 11 حتى 17 يوليو 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.وجاء في الإنفو جراف أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر بأنه كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، وعقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك الموافقة على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972، من خلال إضافة مادة جديدة برقم (197) مكرراً، تُجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي تعديل نظام الدراسة والامتحان، ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد؛ بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية.

فضلاً عن الموافقة مشروع قرار بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح، المعتمدة في باريس بتاريخ 24/11/2016، والتي وقعتها مصر بتاريخ 7/6/2017، وعلى وثيقة التحفظ والإعلان التفسيري الذى يسرد التحفظات والإخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية. كما تضمنت القرارات، وفقاً لما أبرزه الإنفوجراف، الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق التيسير المالي الحكومة المصرية و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية" بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار، والموقع بتاريخ 2/6/2020، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية ونظيرتها الإسبانية بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب" من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة، والموقعة في القاهرة بتاريخي 22، و23 يونيو 2020.

فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بمد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضٍ في شبه جزيرة سيناء، ليكون لراغبي التملك من واضعي اليد التقدم بطلباتهم خلال موعد أقصاه 15/7/2021.كما شملت القرارات أيضاً، الموافقة على طلب محافظة أسيوط تأجير أرض "المزرعة الإرشادية " بالوادي الأسيوطي بمساحة 667 فداناً للشركة "المصرية لمشروعات التنمية المستدامة"، وذلك لمدة 15عاماً، في ضوء تطوير المزرعة من خلال إنشاء آبار جوفية تعمل بالنظم الحديثة وتوفير شبكات ري دائمة عالية الجودة، وتقنيات تسهيل التحكم في كمية الأمطار.

وكذلك الموافقة على إسناد بعض أعمال خطة المشروعات الاستثمارية للمجلس القومي للشباب لشركة "المدن للخدمات الرياضية والشبابية"، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة 99% لوزارة الشباب والرياضة، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات الاستثمارية " للمجلس القومي للشباب" للعام المالي 2020/2021، فضلاً عن الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13/7/2020، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 26 مشروعاً لوزارتي الإسكان والنقل، بحيث تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

وأبرز الإنفوجراف، أنه تمت الموافقة على استمرار صندوق تنمية الصادرات في استلام الملفات الخاصة بمشحونات الصادرات خلال العام المالي 2019/2020 بعد انتهاء العام المالي والصرف عنها متى استوفت جميع شروط صرف المساندة، وذلك في إطار التزام الحكومة بمساندة الصادرات، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تسهيل مالي بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة "كوفيد 19- مصر"، بمبلغ 50 مليون دولار، والموقع بتاريخ 5/7/2020، فضلاً عن الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية وحدة شهادة النيل الدولية إلى وزارة التربية والتعليم، حيث تقضى المادة الجديدة بأن تشكل لجنة دائمة لمتابعة أداء الوحدة، وما يتبعها من مدارس برئاسة ممثل عن وزارة التربية والتعليم، وعضوية ممثلين عن وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ومدير وحدة شهادة النيل الدولية.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح الإنفوجراف أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية على أجندة الحكومة مثل إجراءات التعامل مع مصابي الحريق الذي نشب على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، وآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وكذلك اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لمتابعة ملفات الأراضي القابلة للزراعة بوسط وشمال سيناء والبرنامج الوطني لإنتاج تقاوى الخضر والمشروع القومي لتطوير وتحديث منظومة الري الحقلي، وذلك بحضور رئيس مركز بحوث الصحراء، وعميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة. بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة الخطة الاستثمارية للدولة وتقييم موقف القرارات الصادرة بترشيد الإنفاق الاستثماري، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي.وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب الإنفوجراف، تلقى سيادته تقريراً من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، لمتابعة جهود المنظومة في الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين، خلال شهر يونيو2020، حيث تم استلام 110 آلاف شكوى وطلب واستغاثة وتم الانتهاء من فحص ومراجعة وتوجيه 92 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، وكذلك متابعة مع وزير التنمية المحلية، للموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمحافظة سوهاج، فضلاً عن استعراض "رؤية الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصري .. ما بعد كورونا"، وذلك خلال افتتاح مشروع "الأسمرات 3" بمحافظة القاهرة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجانب متابعة مع وزير التنمية المحلية، للموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بمحافظة أسوان، بالإضافة إلى جولة تفقدية للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة أسوان، مثل أعمال تطوير الوحدة الصحية بمنطقة الخزان غرب، التي من المقرر أن تكون بين الوحدات الصحية التي يتم تطويرها حالياً استعداداً لتطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل.وتضمنت الأنشطة أيضاً، تفقد أعمال مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بطريق السادات بمدينة أسوان ومحور "بديل خزان أسوان"، وذلك برفقة وزراء التنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ أسوان، وكذلك قام سيادته بجولة بمتحف النوبة اطمأن فيها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتفقد أعمال تطوير السوق السياحي بأسوان ومشروع الشريط النهري السياحي بمدينة أسوان الجديدة، وذلك برفقة وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ أسوان، كما تفقد سيادته مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة "الصداقة الجديدة"، التي تم تخصيصها كمستشفى عزل صحى بعد تفشى فيروس " كورونا"، حيث أعرب عن شكره وتقديره واحترمه لكافة أفراد الأطقم الطبية الذين يقومون بواجبهم المقدس في رعاية المصابين بالفيروس بكل همة وضمير، هذا بجانب تفقد سيادته محور كلابشة على النيل بالمحافظة، وأعمال ازدواج طريق القاهرة - أسوان الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتى إدفو، وذلك برفقة وزراء التنمية المحلية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ أسوان، ورئيس هيئة الطرق والكباري، بالإضافة إلى متابعة مع وزير التنمية المحلية لمشروعات التطوير بـ "قرية أولاد صبور" بالدقهلية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك استكمالاً لسلسة المتابعات بشأن جهود المحافظات المختلفة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية. كما تابع سيادته الموقف التنفيذي للموجة الـ 16 لإزالة التعديات على الأراضي، خلال الفترة من 8 يوليو حتى 14 يوليو 2020، وذلك في تقرير تلقاه من وزير التنمية المحلية، حيث تمت إزالة 2793 مخالفة بناء و 1380 مخالفة تعد على الأراضي الزراعية في الفترة المذكورة، فضلاً عن استعراض تقرير من المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، اطمأن فيه على توفير الأدوية الخاصة بمرض فيروس كورونا خلال الفترة من 1-14 يوليو 2020، وذلك في إطار تأمين احتياجات المواطنين والدولة من المستحضرات الدوائية.