منع إقامة "سوق الجمعة" في شربين بالدقهلية

منعت رئاسة مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية، بقيادة المحاسب طارق شكري، رئيس المركز، اليوم، إقامة "سوق الجمعة" داخل المدينة وفضت تجمعا للباعة الجائلين حفاظا على سلامة المواطنين.

انطلقت حملة بقيادة صباح شحاتة نائب رئيس المركز، بالتعاون مع قسم الإشغالات تحت إشراف أشرف الشرباصي مدير القسم، لمنع إقامة "سوق الجمعة" ومنع الباعة الجائلين بداخله حفاظا على سلامتهم وسلامة المترددين عليهم من المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الحملة شوارع الجيش والسلك والثانوية بنات في إطار خطة جهود الدولة الاحترازية، لمواجهة الوباء والحد من انتشار العدوى وحفاظا على السلامة العامة للجميع.