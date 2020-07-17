حملة لرصف شوارع جمصة والجمالية في الدقهلية

أعلن محمد عبد الباقي، رئيس مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، الانتهاء من أعمال رصف المدخل القديم، ضمن الخطة الموضوعة لرصف 11 شارعا بالمدينة.

وأضاف عبد الباقي، في بيان، أن قسم الحدائق تولى تنظيف الحشائش وإزالة المخلفات الزراعية وتقليم النخيل بشارعي الفتح والكورنيش، وكذا قص الحشائش وإزالة المخلفات وري النباتات بحديقة أم كلثوم وري النباتات وزراعة نباتات جديدة بالمشتل بتقسيم 15 مايو.

وفي مركز ومدينة الجمالية، قال محسن طه رئيس المركز، إنه جرى متابعة استكمال أعمال رصف طريق البحر بداية من ميدان الكوبري باتجاه حديقة الطفل، وما زال العمل مستمرا.

وأضاف أنه جرى المرور على الحملة الميكانيكية، لمتابعة جاهزية معدات النظافة وخروجها للمناطق حسب تقسيمها ورفع القمامة من المناطق وتفريغ الحاويات ورفعها إلى نقطة تجميع القمامة.

يذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعلن تخصيص 10 ملايين جنيه لكل وحدة محلية لرفع كفاءة الطرق المحلية في إطار المشروع الرئاسي بالمحافظات بتكلفة 10 مليارات جنيه، والذي يخص الدقهلية منها 234 مليون جنيه.