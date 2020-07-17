مسؤول روسي يتوقع استمرار صفقة مع شركة تطور لقاحا لكورونا في بريطانيا

قال مدير صندوق الثروة السيادية في روسيا إن بلاده تتوقع استمرار صفقة مع شركة أسترازينيكا للحصول على اللقاح الذي تطوره للوقاية من "كوفيد-19" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد رغم مزاعم محاولة موسكو سرقة بيانات تتعلق باللقاح.

وقال المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا، أمس، إن متسللين تدعمهم الحكومة الروسية يحاولون سرقة أبحاث لقاح وعلاج مرض كوفيد-19 من مؤسسات أكاديمية وشركات أدوية في أنحاء العالم. ونفى الكرملين تلك الاتهامات، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال كيريل ديميترييف مدير صندوق الاستثمار المباشر الروسي في مقابلة يوم الجمعة إن تلك المزاعم خاطئة وإن موسكو لا تحتاج لسرقة أسرار لأن لديها صفقة بالفعل مع أسترازينيكا لتصنيع اللقاح البريطاني في روسيا.

وأضاف أن من المحتمل الإعلان عن الصفقة في وقت لاحق يوم الجمعة.

وقال لـ "رويترز"، "ليس هناك ما نحن بحاجة لسرقته، كل شيء سيعطى لروسيا".