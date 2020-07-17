ثالث جمعة منذ عودة الصلوات الخمس: النوازل يرفع.. والبث من السيدة نفيسة

استقبل مسجدا السيدة نفيسة والفتاح العليم، اليوم، شعائر ثالث صلاة جمعة بعد عودة الصلوات الخمس، حيث واصلت الأوقاف، غلق المساجد والزوايا والمصليات، على مستوى الجمهورية ومنع إقامة صلاة الجمعة بسبب وباء كورونا.

وعادت المساجد لإقامة أذان النوازل، أثناء أذان الجمعة فقط، والذي يتضمن جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا"، على نحو ما تم الجمع الماضية.

كما أدت قيادات المؤسسات الدينية صلاة الجمعة ظهرًا، في المنازل.

وشمل موضوع الخطبة، الحديث حول "مواسم الطاعات وأعمال وفضائل العشر الأول من ذي الحجة"، وواصلت الوزارة الدفع بشباب الأئمة المتميزين والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي بوزارة الأوقاف، حيث أدى الخطبة الدكتور أسامة فخري الجندي أحد العلماء الشباب بالوزارة.

فيما أكدت غرفة العمليات بالأوقاف، لـ"الوطن"، أنه لا مخالفات في ظهر الجمعة والمساجد مغلقة وتتابع عمليات التعقيم والنظافة، وذلك في إطار متابعة وزارة الأوقاف لعمليات فتح المساجد وغلقها في صلاة الجمعة فقط مع رفع أذان النوازل.

وبحسب تقرير المديريات الإقليمية فإنه تم غلق المساجد في صلاة الجمعة فقط التزامًا بضوابط فتح المساجد التي قررتها وزارة الأوقاف وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية، مع تتابع عمليات التعقيم والنظافة المستمرة على مدار الساعة.

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة، مضيفا: "من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه".