رئيس "المناجم" يطالب بتوحيد الصفوف لمواجة الأخطار التي تحاك ضد مصر

طالب محمد سمارة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات، بضرورة توحيد الجبهة الداخلية، والصف من الأخطار المقبلة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في تلك الأيام العصيبة من عمر مصر الغالية وسرعة وتيرة الأحداث من حولنا.

وقال سمارة في تصريحات له، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دق طبول الحرب على ليبيا الشقيقة، في نفس وقت أزمة سد النهضة، ومن ثم علينا حماية حدودنا الغربية، وهي أمننا القومي، وكذلك حقوقنا في المياه.

وحذر محمد سمارة رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر والملاحات من خطورة الأوضاع الحالية والمؤمرات التي تحاك ضد مصر، مشيرًا إلى اهتمام الدولة كذلك بالحرب على الإرهاب بسيناء ومن ورائه بالداخل والخارج.

واقترح رئيس نقابة المحاجر والمناجم، بوقف الحديث عن القضايا الداخلية المتمثلة في قانون التصالح وقانون الإيجارات وتعديل قانون قطاع الأعمال، مستدركا: "القوانين والدساتير يمكن أن تتغير وتعدل ولكن مصر طالما متحدة جيشا وشعبا لا يمكن أن يطرأ عليها تغيير أو تعديل بل تنمية واستقرار".