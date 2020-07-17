صورة.. هدم أحد محلات اللانجيري الشهيرة بفيصل

تداولت صفحات التواصل الاجتماعي التي تخص منطقة فيصل على "فيس بوك" لقطات لأعمال إزالة العقارات الخارجة على شارع فيصل.

وقالت إحدى الصفحات التي حملت اسم "فيصل الآن": "استمرار أعمال إزالة العقارات الخارجة على شارع فيصل والبداية بمحل لانجيري ياسمينا".

وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إزالة ثلاثة عقارات متعدية على خط التنظيم بمساحة 400 متر بشارع الملك فيصل ناصية شارع ضياء مكونة من دور أرضي ودور أول.

وحرص راشد على متابعة الإزالة ميدانيا للتوجيه بسرعة إنهاء الأعمال موجها رئيس هيئة النظافة والتجميل بسرعة رفع مخلفات الرتش والإزالة على الفور عقب الانتهاء من الأعمال.

وطالب راشد رئيس حي الطالبية بإنهاء الإزالة حتى سطح الأرض للبدء في ضم المنطقة لتوسعة الشارع بها، وتمت أعمال الإزالة تحت غطاء أمني وتواجد من القيادات التنفيذية لمحافظة الجيزة.