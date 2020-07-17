لغم يودي بحياة مصري في الكويت.. وسعفان يتابع مستحقاته وإنهاء إجراءات دفنه بمسقط رأسه

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت المستحقات التأمينية للمتوفي إبراهيم رجب محمد إبراهيم الذي لقي حتفه إثر انفجار لغم أرضى أودي بحياة في السالمي بالكويت، والتواصل مع أسرته لإبلاغهم خالص التعازي، بالتنسيق مع القنصلية لإنهاء إجراءات الدفن بمسقط راسه.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت كشف فيه أنه تواصل مع عرفة منصور مبروك (خال المتوفى) وتم إبلاغه تعازي الوزير له ولأسرته وإنهاء إجراءات دفن المتوفي بمسقط رأسه بمحافظة المنيا مركز ملوى، فضلا عن التواصل مع مسئول الشركة لإتمام صرف المستحقات التأمينية.

وقال رئيس مكتب التمثيل العمالي : إن المتوفى إبراهيم رجب محمد إبراهيم يبلغ من العمر 32 عاما ، ومتزوج ويعول 3 أبناء، ويعمل بمهنة حارس أمن في شركة متخصصة في الخدمات الأمنية ، وقد أظهر تقرير الوفاة أنها ناتجة عن انفجار لغم أرضي في الجهة السفلية في الجسد، وهو ما أدى إلى إصابات مميتة في منطقة البطن والقدمي، أودى بحياته ، وأن الغم من مخلفات الغزو العراقي.