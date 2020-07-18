حظك اليوم السبت 18-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل لا يقتنع بآراء الغير بشكل سريع، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يمنحك قدرة كبيرة على الإقناع ويجعلك مسيطرا على الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تستطيع اليوم أن تقوم بتحسين اتصالاتك مهما كنت مهموما.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار الراحل عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.