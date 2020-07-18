حظك اليوم السبت 18-7-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم مولود برج السرطان في الغالب بأن يخوض علاقة آمنة بعيدًا عن الكذب والخيانة، نظرًا لاتصافه بإخلاصه الشديد تجاه شريك حياته.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وعليك أن تبتعد عن الأضواء وأن تعمل في سرية وكتمان وانتبه لصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تميل نحو التأمل ويساعدك ذلك على تصحيح الأخطاء مع الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان هاني سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يوليو.