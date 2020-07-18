حظك اليوم السبت 18-7-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يبحث دائمًا مولود برج العذراء عن الكمال في كلّ نواحي حياته، ويلاحظ العيوب ويركز عليها قبل ملاحظة الإيجابيات.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتزام الهدوء ويجب أن تحافظ على حقوقك مع تجنب سوء التفاهم في محيطك المهني.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تشعر بالتوتر والضغط، وعليك أن تثق بنفسك أكثر.

ومن أبرز مواليد برج العذراء الإعلامية مفيدة شيحة، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.