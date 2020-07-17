دراسة تتوقع استمرار انخفاض عدد ركاب الرحلات الجوية حتى أواخر 2023

ذكرت مؤسسة "موديز إنفستور سيرفيس" للأبحاث الاقتصادية أن عدد ركاب الرحلات الجوية لن ينتعش إلى معدلاته السابقة التي كانت عليه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حتى أواخر 2023 ولن يتحقق ذلك إلا إذا توافرت اللقاحات والأدوية اللازمة لعلاج هذا المرض، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء، إن مؤسسة موديز أوضحت في تقريرها بأن الانتعاش في كل من شركات الطيران والمطارات سوف يكون بالتوازي بعد أن تعود شركات الطيران إلى تشغيل أساطيلها الجوية.

وأضاف التقرير، أن شركات صناعة الطائرات مثل بوينج وإيرباص سوف تكون آخر القطاعات العاملة في مجال الطيران التي تتعافى إلى مستويات عام 2019.

وأوضح التقرير، أن حجم الطلب على السفر الجوي تراجع بأكثر من 90% مع بداية تفشي جائحة كورونا المتجد وتسبب هذا التراجع في تأثير واسع النطاق على الاقتصاد العالمي بشكل عام حيث أن صناعة النقل الجوي للركاب حققت قرابة 3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عام 2019.