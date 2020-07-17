اتحاد الكنائس العالمي الأسقفي يرفض تبعية كنيسة مصر للطائفة الإنجيلية

رفض اتحاد الكنائس العالمي الأسقفي، بيان الطائفة الإنجيلية في مصر، حول تبعية الكنيسة الأسقفية لها في مصر، وأشار الاتحاد إلى أن الكنيسة الأسقفية في مصر، تتبع إقليم الإسكندرية الذي جرى استحداثه وتشكيله من إيبارشية مصر السابقة مع شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، والتي كانت تابعة لإقليم القدس والشرق الأوسط.

وأشار الاتحاد في بيان له، إلى أن الكنيسة الأسقفية / الأنجليكانية في الإسكندرية، هي كنيسة أنجليكانية، وجزء لا يتجزأ من الشركة الأنجليكانية التي تواجدت في مصر عام 1819، وجرى تشييد أول مبنى للكنيسة الأنجليكانية - كنيسة القديس مرقس في الإسكندرية - عام 1839، وأنه لا يمكن أن تكون تحت أي طائفة أخرى.

يذكر أن نزاعا دار بين الطائفة الإنجيلية في مصر، والكنيسة الأسقفية، حيث تعتبر الأولى أن الثانية تابعة لها، فيما تسعى "الأسقفية" إلى الاستقلال عن "الإنجيلية"، وأقامت لهذا الغرض العديد من الدعاوى القضائية.