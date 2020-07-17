السيسي يصدر قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القانون رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

ونص القانون على عدم الإخلال بأى قوانين أو لوائح خاصة تنظم البعثات والمنح والإجازات الدراسية للعاملين بأى من جهات الدولة، يعمل فى شأن تنظم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، بأحكام القانون المرافق، وتسري أحكامه على جميع جهات الدولة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وعلى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية.

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