تحرير 3050 مخالفة مرورية على الطرق الرئيسية والفرعية بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة موسعة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 3050 مخالفات مرورية متنوعة، وسحب عدد من الرخص، وكان اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وجه بشن حملة موسعة على الطرق الرئيسية والعامة فى نطاق المحافظة، وعلى طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى والطريق الدائرى.

وشملت المخالفات 1058 مخالفة انتظار خاطئ، و266 حالة تصالح فورى، وسحب وحجز 29 دراجة نارية وتحصيل 26 ألفا و600 جنيه مقابل حالات التصالح الفورى.

وشن رجال المرور بالقليوبية كذلك حملة مرورية على مطالع ومنازل الطريق الدائرى فى مدينة قليوب، وأسفرت جهودهم عن سحب 14 رخصة، والتصالح فى 12 حالات بإجمالى غرامات 1800 جنية