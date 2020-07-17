سيدة تقدم أوراق ترشحها لمقاعد الفردي بانتخابات الشيوخ بالمنيا

استقبلت اللجنة المشرفه علي انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة المنيا الإبتدائية، أوراق الدكتوره "أسماء صابر علي"، أول سيدة بالمحافظة تعلن ترشحها كفردي مستقل لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة المقرر انعقادها 11 و 12 أغسطس داخل البلاد.

تشغل المرشحة منصب مسئول الجودة والأمان بالمعمل المشترك لتحليل المياه والأغذية بمديرية الصحة والسكان بالمنيا، حاصلة على بكالوريوس العلوم، وكذا ماجستير في علم الحيوان، وقريباً تناقش رسالة الدكتوراة بأحد الدراسات عن التوصل لمبيد حشري طبيعي يحافظ على البيئية.

حصلت صابر كذلك على دورة الهيئة الأمريكية للأمان المعملي الميكروبيولوجي، وفي 2019 عينت نائباً لمدير المعمل الكيميائي لتحليل المياه بالمنيا، كما سبق لها وأن نشرت ثلاثة أبحاث علمية بعدد من المجلات الدولية في تخصصها أبرزها المجلة المصرية لعلم الحيوان، ومجلة الملك آل سعود، ومجلة الأكاديمية المصرية للعلوم البيولوجية، وتستعد لنشر بحثها الرابع.

يذكر أن المرشحة حصلت على بكالوريوس العلوم عام 2001، وشاركت في الأعمال التطوعية مع الهيئات المختلفة، وفازت بمقعد أمين برلمان المحافظة للفتيات عام 2003 بعد فوزها بجائزة الفتاة المثالية على مستوى المحافظة في نفس العام، وعقب تدرجها في الحياة العلمية والوظيفية تستعد لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.