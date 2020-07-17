عاشور: الطلاب سيكونوا جاهزين للتعليم الهجين عن بعد بداية 2021

قال الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، إن الوزارة أجرت استبيانًا ضخمًا متعلقًا بالآراء في التعليم عن بعد، حيث تكون من 4 استبيانات، وذلك خلال الفترة الماضية، أثناء أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عاشور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC"، أنها المرة الأولى التي تشهد فيها الجامعات المصرية استبيانا بهذا الحجم لاستطلاع رأي المجتمع الأكاديمي والعلمي، من خلال 4 شرائح على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية بالإضافة إلى الوافدين.

وتابع أن توصيات الاستبيانات خلصت إلى احتياجات كبيرة على مستوى الكوادر البشرية والأجهزة والإنترنت، مشيرًا إلى أن بعض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أكدوا أنهم في حاجة إلى هذه الأمور.

وأردف: "من بداية عام 2021 سيكون كل الطلاب جاهزين للتعليم عن بعد، وبالنسبة للوظائف فإنها تغيرت، وأهم شيء في الدراسة هو القطاع الصحي وتكنولوجيا المعلومات، وندرس سوق العمل والبرامج التي سنقدمها من أجل التعامل مع الحياة بعد أزمة كورونا".