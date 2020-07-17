وفاة مدير "مستشفى بطرة" متأثرا بكورونا في الدقهلية

نعت نقابة أطباء الدقهلية، اليوم، الدكتور رزق أحمد عبدالله، أخصائي النساء والولادة، ومدير مستشفى بطرة، الذي توفى متأثيرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتور رزق أحمد عبدالله، توفى في عزل جامعة المنصورة، متأثرا بإصابته بكورونا.

وأضاف أنه هو الشهيد رقم 13 بين أطباء الدقهلية، الذين توفوا بالفيروس، سواء كانوا داخل مصر أو خارجها.

يذكر أن نقابة أطباء الدقهلية، جمعت شهدائها في كوررنا وأطلقت عليهم " قائمة الشرف لأطباء الواجب"، وضمت القائمة كل من: الدكتور عبداللطيف دبور أخصائي المسالك البولية بمستشفى السنبلاوين العام، والدكتور عبدالرحيم إبراهيم شرف الدين استشاري النسا والولادة بمستشفى أجا المركزي، والدكتور يوسف صبري المزين أخصائي الجراحة بمستشفى دميره المركزي، والدكتور طارق حسين مخيمر أخصائي الأنف والأذن بمستشفى زين بالكويت، والدكتورة سونيا عبدالعظيم عارف.

كما توفى الدكتور سامي مخلص مدير صحة المنزلة السابق، والدكتور علي هويدي مدير حميات شربين سابقا، والدكتور أحمد الزفتاوي استشاري أمراض الصدر بمستشفى صدر المنصورة سابقا، والدكتور أحمد يحيى استشاري العظام بمجمع الملك فيصل بالطائف بالسعودية، والدكتور زكريا المتولي نعيم استشاري الأطفال بمستشفى المنصورة الدولي سابقا، والدكتور أيمن عبدالغفار الدسوقي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتورة سلوي فرحات مدير عزل مستشفى المطرية المركزي.