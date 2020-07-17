مدير مستشفى الرواد: حالة رئيس مباحث منوف مستقرة بعد إجراء الجراحة

أكد الدكتور عبدالمنعم عبدالناصف مدير مستشفى الرواد الخاص بمنوف، أن الحالة الصحية للرائد خالد مكاوي رئيس مباحث منوف مستقرة، بعد إجرائه عمليه لإزالة آثار الطلقة الخرطوش مساء أمس.

وأوضح لـ"الوطن"، أنه فور الانتهاء من العملية، تم نقله لغرفة عادية بالمستشفى.

وأصيب الرائد خالد مكاوي رئيس مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، بطلق خرطوش في القدم في مطارده مثيرة مع أحد المسجلين خطر، مساء أمس، وتم نقله لمستشفى الرواد الخاص بمنوف، لإجراء عملية جراحية لإزالة الخرطوش من القدم.

فيما أكد اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، القبض على المسجل الخطر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.