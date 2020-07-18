فرنسا تعلن عن قلقها من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم، تسجيل 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في ظل مخاوف من قفزة جديدة في حالات العدوى.

وقالت السلطات الصحية، اليوم، إن عدد وفيات كورونا ارتفع بواقع 14 حالة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الوباء في البلاد إلى 30152، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وفي المقابل، تراجع عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات إلى 6688 مقابل 6796 شخصا، الخميس، وذلك في تراجع مستمر منذ أسابيع.

وانخفض عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركز بواقع 5 حالات، ليصل إلى 477 مريضا.

وأشارت الأرقام المسجلة، اليوم، إلى ارتفاع حاد في عدد الإصابات، مقارنة مع أمس الخميس الذي سجلت فيه 534 إصابة جديدة.