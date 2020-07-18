أستاذ علوم طبية: بعض مرضى كورونا يصابون بالفشل الكلوي

تحدث الدكتور ياسر الشربيني، الأستاذ المحاضر في العلوم الطبية الحيوية بجامعة نوتنجهام ترينت، عن مضاعفات فيروس كورونا المستجد، قائلًا إن بعض المرضى يصابون بالفشل الكلوي، بسبب قدرة الفيروسات على تدمير أعضاء بعض المصابين.

وأضاف "الشربيني"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر": "90% من المرضى ستكون حالتهم عادية كأنهم أصيبوا بدور ارتفاع في درجة الحرارة (سخونية)، ولو 1% حدث لهم مضاعفات، فقد تكون أعدادهم بالملايين".

وتابع، أن الفيروس قد يكون له علاقة بالأعصاب، مستدلًا على ذلك بأنه يفقد المرضى حاسة الشم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هذا الكلام ليس موثقًا بشكل كامل.

ونصح "الشربيني"، المواطنين، بارتداء الكمامات، للحد من أزمة انتشار فيروس كورونا، حتى بعد الحصول على جرعات اللقاح: "ممكن تشيل الماسك أو لأ، لأن اللقاح بيدي مناعة 80% أو 90% وفيه نسبة خطأ 10%، ولا بد من الاطلاع على النتائج النهائية التي تؤكد أن اللقاحات ستوفر المناعة بنسبة 100%، لكن أعتقد بنسبة كبيرة أن من سيحصل على اللقاح لن يصاب بالمرض مرة أخرى قبل سنة على الأقل".