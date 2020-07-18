بعد تكرار حوادثها.. "أديب" يقترح تخصيص أماكن مفتوحة للطائرات الورقية

حذر الإعلامي عمرو أديب، من الطائرات الورقية التي انتشرت في شوارع مصر مؤخرًا، موضحًا أن طفلًا سقط في بالوعة بسببها، لكن الأهالي تمكنوا من إنقاذه بصعوبة.

واقترح "أديب"، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تخصيص أماكن مفتوحة معينة للعب بها.

وتابع: "لكن في الشوارع تكون المواصلات تتحرك، وهناك شباب توفى بسبب الطائرات الورق، وعندما كنا صغارًا كنا نطلقها من أعلى سطح المنزل".

وأردف: "مش هنقول عاوزين شرطة الطائرات الورقية، خدوا بالكم حرام، الموضوع مش ناقص، وعاوز أفهم إيه علاقة كورونا بالطائرة الورق، ليه انتشرت دلوقتي؟".

واعترف الإعلامي على الهواء، أنه لم يستطع أن يجعل أي طائرة ورقية تطير: "كنت أجري وأعمل حدوتة وفيلم، مش ممتعة أبدًا، ومعرفتش أطيرها، اللي يجيب معاه فلوس تحيره يجيب طيارة ورقة يطيرها، خدوا بالكم لأنها قاتلة".