بعد تحذير الرئيس.. إنذار جراج بالدقي "العمل أو الإدارة من قبل الحي"

شنت أجهزة حي الدقي بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حملة لرصد السيارات والدرجات النارية المخالفة لأشغال الرصيف المخصص للمشاة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لانتظار السيارات أعلى الرصيف.

وقال اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي إنه جرى تطبيق غرامة 500 جنيه للمخالفين في شوارع التحرير والأحرار والبطل أحمد عبد العزيز، مع مراجعة رخص المحلات والتوعية باشتراطات الترخيص.

وأشار "عبد الفتاح" إلى أنه جرى رصد كشك حراسة أمام شركة خاصة بدون ترخيص، وجرى رفعه في الحال، وباستمرار مراجعة الجراجات وفقًا للتعليمات تبين تغير استخدام لجراج العقار 35 بشارع الأحرار وتحويله إلى مخزن، وعلى الفور جرى رفع المحتويات والتنبيه، مشددًا على أنه في حاله عدم استغلاله كجراج سيقوم حي الدقي بإدارته وفقًا للقانون والتعليمات، لافتا إلى أنه جرى إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

وحذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من التهاون مع إغلاق الجراجات أسفل العقارات، أو استغلالها في غير الهدف المخصص لها، محذرًا من أن أي جراج لا يعمل سيجري استغلاله وإدارته من قبل الأحياء والمدن، للمساهمة في حل أزمة تكدس السيارات في الشوارع.