لاشين يعلن المعايير الصحفية والإعلامية لانتخابات الشيوخ

قال المستشار لاشين ابراهيم، رئيس الهئية الوطنية للانتخابات، إن منتدى الإعلام يقوي الصلة بين الهيئة ومؤسات الإعلام وتقارب الرؤى والاستفادة المثلى.

وأضاف لاشين في كلمته بمنتدى الإعلام لتغطية انتخابات الشيوخ المقام في ماسبيرو قائلا: "أوجه دعوة لوسائل الإعلام أن يكون إعلاما مهنيا متجردا يتلمس الصدق ويؤمن بالحقيقة ويترفع بالقلم أن يخط الكلمة في غير موضعها وينآى باللسان أن ينطقها في غير مقامها يلزم نفسه بالمهنية يستقي الخبر من مصدره، وإذا نشره لا يجهله".

وتابع أن الإعلام يعلب دورا أساسيا في العملية الانتخابية فهو وسيلة هامة لنشر التوعية بأهمية الانتخبات والآثار الإيجابية في تعزيز الممارسة الديمقراطية المتعلقة بحق التصويت كما أن التغطية الإعلامية من ممارسات حرية الصحافة والطباعة والنشر على النحو الذي قررته المادة 70 من الدستور فضلا عن أن الإعلام إحدى وسائل الدعاية الانتخابية التي يجوز استخدامها.

وأكد لاشين على تيسير دور الإعلام في التواصل مع كل أطراف العملية الانتخابية وأن تحاط ممارسته بمعايير حسن السلوك التي تكفل وتعظم الاستفادة وأولها ضرورة التزام كل الصحفيين والإعلاميين بإحكام القوانين المنظمة، والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية والتي تصدرها الهيئة، ومراعاة الضوابط المهنية بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوم المهني، والالتزم بقواعد التغطية والدعاية واستطلاعات الرأي.

وتابع: "فيما يتعلق بالتغطية يجب مراعاة الحياد والموضوعية وأن تأتي في نطاق إلقاء الضوء على برامج المرشحين ومراعاة عدم خلط الخبر بالرأي أو الإعلان وعدم تجهيل مصادر المعلومات وسرعة المبادرة إلى تصحيح سرعة المعلومات إذا تبين عدم دقتها واستخدام معايير معبرة عن المتن وعدم نشر صور بعيدة عن التغطية وعدم التعميم غير الجائز وعدم سؤال الناخب عن المرشح الذي انتخبه أو سينتخبه.

وشدد رئيس الوطنية للانتخابات، على ضرورة الكشف المسبق عن الهوية للضيوف وعدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح، وعدم نشر إعلانات بعد الميعاد المخصص قانونا للدعايا وعدم استخدام الشعارات الدينية وإثارة النعرات الدينية والالتزام بمواعيد الصمت الدعائي وعدم التعرض لحرمة الحياة الشخصية وعدم تهديد الوحدة الوطنية ومراعاة القواعد الدولية في استطلاعات الرأي وكيفية نشرها إعلاميا.

واستطرد لاشين في ذكر معايير التغطية قائلا: "عدم الانخراط في تنفيذ أجندات خارجية قد تؤثر على الأمن القومي للبلاد، ويجب أن يتضمن ما يذاع عن استطلاع الرأي بيان حجم العينة وأسلوب إجرائه وطريقة جمع البيانات ونسبة الخطأ المحتملة ومدى الالتزام بتطبيق الأوزان النسبية ويحظر نشر أي استطلاعات خلال 5 أيام قبل الاقتراع.

وقال: "يحظر أن تنطوي الدعاية التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين، وكفل الدستور حرية الإعلام وحظر فرض أي رقابة على الصحف والزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها".