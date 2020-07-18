ارتفاع عدد المتقدمين لانتخابات الشيوخ بالدقهلية إلى 29 مُرشحا مُحتملا

استقبلت اللجنة القضائية المشرفة على تلقي أوراق الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في الدقهلية 29 طلبًا، حتى صباح السبت، بمقر اللجنة بمحكمة المنصورة الابتدائية.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن عدد من وقعوا الكشف الطبي بلغ 66 راغبًا في الترشح لانتخابات الشيوخ، وذلك من خلال 4 مستشفيات وهي "المنصورة الدولي وطلخا ودكرنس وميت غمر".

وينتظر عدد كبير من الراغبين في الترشح إلى اللحظات الأخيرة للتقديم بأوراقهم ليكونوا في نهاية كشف المرشحين، ليسهل على الناخبين العثور على أسمائهم.

وشهدت لجنة تلقي الطلبات إجراءات احترازية وتأمينية خاصة، فخصصت المحكمة مسارًا خاصًا للراغبين في الترشح بعيدًا عن مدخل الجمهور، ووضعت بوابتي أمن قبل الوصول إلى اللجنة، وشددت على التباعد بين المترددين عليها.

وتقرر إجراء انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9 و 10 أغسطس المقبل للمصريين في الخارج، وانتخابات الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، على أن تعلن النتيجة يوم 19 أغسطس.