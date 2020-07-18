ارتفاع عدد مرشحي الشيوخ ببني سويف إلى 22 مرشحا على المقاعد الفردي

واصلت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة بني سويف، برئاسة المستشار عبد الرحمن مرزوق، رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، ولليوم الأخير تلقي أوراق المرشحين المحتملين، والذين وصلوا إلى 22 مرشحًا حتى اليوم السبت.

وخُصص لمحافظة بني سويف 3 مقاعد على النظام الفردي على دائرة واحدة من الواسطى شمالًا إلى الفشن جنوبًا.

وأنهت مديرية الشؤون الصحية في بني سويف، الكشوف الطبية لطالبي الترشح في مستشفى بني سويف التخصصي وناصر العام، والتي تتضمن إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لبيان خلو المرشح من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفي لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.