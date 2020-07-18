الأستاذ جمال عايش.. تفاصيل عودة مدرس بالشرقية من الموت بعد 7 أشهر

مفاجأة في واقعة عودة مدرس بعد مرور 7 أشهر على تغيبه عن المنزل، واستلام أهله جثة شخص آخر، ودفنه اعتقادًا أنَّها تعود للمدرس المتغيب، حيث تبين أنَّ المدرس يُعاني من أمراض نفسية.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد تلقي مركز شرطة الزقازيق بلاغًا بعودة "محمد.ج"، مدرس، إلى أسرته بقرية "كفر الحصر"، التابعة لمركز الزقازيق، بعد تغيبه أشهر عدة ودفن عائلته جثمان شخص آخر بعد اعتقادهم أن الجثة تخصهم.

وتبين أنَّ المدرس يعاني من أمراض نفسية منذ سنوات عدة وقبل نحو 7 أشهر تغيب عن المنزل، حيث اعتاد الخروج من المنزل والعودة بعد عدة أيام، إلا أنَّه خرج في المرة الأخيرة ومرت فترة طويلة دون أن يعود ما دفع أسرته للبحث عنه وإبلاغ الشرطة.

الأسرة تتلقى إشارة من مستشفى بالعثور على جثة متحللة "تتشابه مواصفاتها مع المفقود"

وفي أثناء عمليات البحث، تلقت الأسرة إشارة من مستشفى بالإسماعيلية، وأبلغوهم بالعثور على شخص متوفى تتشابه مواصفاته مع المدرس المتغيب، ونظرًا لتحلل الجثة وعدم وضوح معالم الوجه، اعتقد أفراد الأسرة الذين عاينوا الجثة بالمشرحة أنَّها تعود للمدرس وبالفعل اصطحبوا الجثة إلى القرية وجرت مراسم الدفن.

أفراد من الأسرة يعاينون "الجثة المتحللة".. وينظمون مراسم دفن اعتقادا أنها للمفقود

فيما شاهد أحد شباب القرية المدرس يتجول في شوارع القرية مساء أمس، وتوجه ناحية المقابر بالقرية فاصطحبه وأعاده إلى أسرته.

شاب بالقرية يشاهد المدرس الغائب متجولا بعد مراسم الدفن.. ويصطحبه لأسرته

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الواقعة تحت عنوان "الأستاذ محمد جمال عايش"، وأكَّد عدد من الأهالي أنَّ المدرس وعائلته معرفون بأخلاقهم الحسنة، وتعرضه لمشكلة أدت إلى إصابته بأمراض نفسية.

يُشار إلى أنَّه المقرر أنَّ تفتح الأجهزة الأمنية تحقيقًا لمعرفة ملابسات دفن الجثمان الذي استلمته أسرة المدرس، وكيفية خروجه من المستشفى دون إجراءات التحليل اللازمة والتأكّد من هوية الجثة.